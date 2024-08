Mi is az a Malomkert?

Lábbal, kézzel, vízzel is meg lehet hajtani a tatai Malomkert malom makettjeit. A Malomkertet tavaly júniusban adták át és több látványossággal is várja a látogatókat. Többek között a felújított Jenő malomban interaktív módon ismerkedhetnek meg a látogatók a malmok működésével. Illetve több gasztronómiai workshop is várja az érdeklődőket. A kert pedig főleg a családosoknak nyújt szórakozást. A gyerekek boldogan próbálják ki az erejüket, vagy kísérleteznek a fizika örvényeivel, hogy meghajtsák a kis malomkerekeket.