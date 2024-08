Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője számolt be arról közösségi oldalán, hogy Szent István-díjátadót tartottak Esztergomban. Ebben az évben 22. alkalommal adták át az elismeréseket. A rangos díjat Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, vadászpilóta, űrkutató, eszperantista vehette át.

Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan kapta meg Melocco Miklós szobrát

Forrás: Facebook/Erős Gábor

Az ünnepségen Szent István-díj emlékérmet is kiosztottak, amelyet Drága Bálint okleveles villamosmérnök, karmester, a Sárisápi Bányász Fúvós Zenekar vezetője kapta meg. A Szent István-díjat 2002-ben hívta életre Bihari Antal, az esztergomi Körzeti Televízió vezetője. A díj azt illeti meg, aki az összmagyarság érdekében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet végzett. A megszokott módon most is Melocco Miklós szobrát adták át a díj elnyerőjének. A szobor a királyt ábrázolja, amint a keresztet mindkét kezével a magasba tartja.

A Szent István-díjat alapításának évében Orbán Viktor miniszterelnök kapta meg. Többek között 2007-ben Buzánszky Jenő és Grosics Gyula, az Aranycsapat tagjai is megkapták az elismerést. 2020-ban Müller Cecília országos tisztifőorvos a népegészségügy érdekében végzett munkájáért vehette át a díjat. Tavaly dr. Szabó Pál Csaba, a Várpalotai Trianon Múzeum megálmodója érdemelte ki a rangos elismerést.