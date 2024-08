Gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt szólnak Lackfi János, József Attila-, és Príma Primissima-díjas művész könyvei. Az MCC Feszten sokan szerették volna, ha kedvenc könyvét az író dedikálja. Válogatni pedig volt miből, Lackfi nyolcvan könyvet írt eddig, fele gyerekeknek, fele felnőtteknek, fele vers, fele próza. Ráadásul nem csak az író művei népszerűek, Lackfi számtalan író-olvasó találkozón volt már az évtizedek során, mintegy 80 ezer gyerek és 120 ezer felnőtt előtt. De az egyetemisták is jól ismerik a József-Attila díjas költőt, hiszen tizenhét éve tanít egyetemen, és tizennégy éve a Kaláka Versudvar egyik házigazdája a kapolcsi Művészetek Völgyében. De külföldön is jól ismerik a magyar művész nevét, hiszen műveit tizenöt nyelvre fordították.

De az MCC Feszten nemcsak dedikált, hanem egy beszélgetésbe is becsatlakozott, ahol többek között Belayane Najoua-val a munch.hu globális PR és CRM menedzserével, T.Danny, énekes, rapper, dalszerzővel, a 2024-s Highlights évad Nagykövetével, valamint Dr. Radácsi László közgazdásszal arról beszélgetett, hogy hogyan lehet időtállóvá tenni az elért sikereket.