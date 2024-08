Az MCC Feszt egyik legjobban várt közéleti beszélgetésére Korda Györgyöt és Balázs Klárit várta a közönség. A házaspár jó egy órát mesélt karrierjük fontosabb állomásairól, személyes történeteikről, a feledhetetlen múltról és az izgalmas jelenről. Még pár pikáns titkot is elárult a művész.

Korda Gyuri bácsi az MCC Feszten elárulta a közönségnek, hogy hogyan sikerült 44 évvel ezelőtt meghódítania Klárika szívét

Fotó: Flajsz Péter

Korda György és Balázs Klári személye az évtizedek során nem csak a szakmában, de a közélet színterén is megkerülhetetlenné vált. A mindig vidám, csupa szív házaspár amellett, hogy mind a mai napig sorra halmozza a sikereket, több generációnyi rajongóval is büszkélkedhet. Izgalmas történeteiknek, humoruknak, és zenei alázatuknak köszönhetően olyan alkotókká váltak, akikre a fiatalok is nagy szeretettel gondolnak, slágereiket kívülről tudják.

Korda György sikerének titka

Korda György a mai napig telt házas koncerteket ad. A legnagyobb sikerének mégsem ezt tartja, hanem azt, hogy kétévnyi heves, és sokáig sikertelen udvarlás után feleségül vehette Balázs Klárit. Több mint negyven éve járják a világ színpadjait együtt. Az MCC Fesztiválon Gyuri bácsi azt is elárulta, hogyan próbálta éveken keresztül meghódítani Klárika szívét hiába.