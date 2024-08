A Rudnay Sándor életműve előtt tisztelgő rendezvényen tudósok egész sora idézi majd fel a 19. században szolgált bíboros, érsek alakját és munkásságát, így többek között a bazilika terveinek, a Bakócz-kápolna áthelyezése, vagy a főszékesegyházhoz vezető, hatalmas rámpa megálmodását.

Az Ars Sacra-programsor részeként várják az érdeklődőket szeptember 17-én az esztergomi Szent Adalbert Központba, ahol Rudnay Sándor bíboros, érsek alakját, munkásságát idézik fel tudományos expozék sorával egy konferencia keretében. A rendezvényről így fogalmaznak a szervezők: „Az esztergomi bazilika terveit, az európai jelentőségű altemplomot, a Bakócz-kápolna áthelyezését, a középkori várárkot átívelő viaduktot, a székesegyházhoz felvezető rámpát készíttető Rudnay Sándor bíboros érsek előtt tiszteleg a Sötétkapu ormán álló felirat: PRINCEPS PRIMAS ALEXANDER A RUDNA MDCCCXXIV.”

A továbbiakban arról is olvashatunk a meghívón, hogy Rudnay irányításával történt építkezés – a bazilika és környékének kiépítése kora európai mércével mért legnagyobb ilyen beruházása volt, egyben a reformkor kezdetének szimbolikus mérföldköve is. A konferencián azért is érdemes lesz részt venni, mivel azon kivételes összeállítású tudós csoport tart majd előadásokat. Expozék hangzanak majd el többek között Prokopp Máriától, a Balassa Bálint Társaság elnökétől, Kásler Miklóstól, a Magyarságkutató Intézet főigazgatójától, Pusztai Tamás régésztől, az Esztergomi Vármúzeum igazgatójától, Török Csaba plébánia kormányzótól, Vukov Konstantin mérnök, egyetemi docenstől, Besey László mérnöktől.

A nap folyamán több mint egy tucat előadás hangzik majd el egyebek mellett a "Magyar Sion" – gondolat gyökerei és jelentősége, a Bakócz-kápolna és Rudnay prímás székesegyháza, a magyar prímási rezidencia és székesegyház XVIII. századi terve, valamint az esztergomi főszékesegyház építése Rudnay Sándor prímás idején témákban. A rendezvényen való részvételre az ars-sacra.hu oldalon kell regisztrálni.