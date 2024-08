A gondolatot pedig tettek követték: tavaly összeállított egy antológiát azoknak a műveiből, akik eljöttek, vagy akiket meghívott. Így jött létre az, amit kezében tart a kedves olvasó: három nemzedéknyi kortárs alkotó verseinek és kisprózáinak gyülekezési helye. Egy olyan kétkötetes gyűjtemény, ahol végérvényesen együtt lehetnek, és ami a legjobb mindenféle maszk nélkül.

Többek között Müller Péter Sziámi is kapott néhány sort. „Hatvannégy bites lettem én, vár csetszobán egy kőkemény tere-fere, előttem csésze zöld tea, épp tegnap lett bekötve a netünk, nekünk.” – így szól a Síntévesztő című költemény eleje, de idézhetnénk Jász Attilától is, aki a szertartáspróbákról, vagy éppen az égen kirajzolódó meztelen angyal sziluettjéről emlékezik meg. Zacitól, hallgató kövekről, de még Archívumról is lehet olvasni a PENdrive-ban. Érdemes.