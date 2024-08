Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy Varga Edit fotós éppen 50 éve lépett be először a Kuny Domokos Múzeum ajtaján, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik. Munkája a múzeum minden tevékenységét kíséri, minden kiadvány fotóanyagát érinti. Az ő masinája előtt mindegyik műtárgy volt legalább egyszer.

A kiállítás megnyitóján őt köszöntötte Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató, majd a kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész és Csikós Gábor muzeológus nyitotta meg. A műtárgyfotókból és útiképekből válogatott kiállítás szeptember 30-ig megtekinthető a Vármúzeum nyitvatartási idejében keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.