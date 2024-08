Oroszlány 1 órája

Escape My Shadows koncert

Az Escape My Shadows egy 2020-ban alakult fiatal modern metál zenekar. Debütáló nagylemezüket 2022 márciusában mutatták be az Akvárium színpadán és azóta rendszeresen koncerteznek az ország különböző klubjaiban. Most Oroszlányban is fellépnek.

Az érdeklődőket a KFMMK szabadtéri színpadához várják augusztus 19-én 19 órától.

