Bár a Die Lausbuben örökké a szívébe zárta első bécsi hajós zenélését, vagy a Bundesschwabenball gálát, mégis a legjobban Szomódon, a Musikfesten szeretnek fellépni, mely rendezvény egy évvel fiatalabb a zenekarnál. Ide szinte minden barát, családtag, rokon ellátogat, így mindig nagy öröm a srácok számára, amikor végre elérkezik az a bizonyos októberi hétvége.

A horvát határ nagy kalandja

Minden zenekar életében vannak nehéz pillanatok, ahogy a Die Lausbuben életében is. Nem szólhat minden csak a sikerről.

– Talán a legfájóbb pillanat, ha egy tag valamilyen okból kifolyólag elhagyja a zenekart. Ez sajnos elkerülhetetlen egy zenekar életében, mi is átéltük. A Covid-időszak sem volt egyszerű, hisz egy évig szinte az összes rendezvényt, ahova előre meghívást kaptunk, sajnos törölték. Ebben az időszakban hónapokig nem láttuk egymást, ekkor szűnt meg a bécsi zenélésünk is – részletezi a fájó emlékeket a zenekar alapító tagja.

Persze 18 év alatt azért születnek emlékezetes és igazán poénos történetek is. Búzer Norbi mesélt arról a bizonyos horvát határos kalandról, ahol a hallgatás aranyat ért volna.

– 2013-ban meghívást kaptunk Horvátországba. Amikor hazafelé a horvát határon ellenőrizték az iratokat és már engedtek volna tovább, a hátsó sorból valaki megszólalt, hogy ő nem adta oda még a személyit. A baj csak az volt, hogy nem is találta meg nagyjából 1 órán keresztül. Így már nem is akartak továbbengedni. Kár volt szólnia… Aki kitalálja, hogy ki volt ez a kolléga, a következő fellépésen ingyen CD-t kap – teszi hozzá vigyorogva a zenész.

Természetesen ennek a 18 évnek a megünneplése sem maradhat el. Lesz videoklip és hatalmas buli is.

– Tervezünk idénre egy új videoklipet, amihez a hanganyagot már elkezdtük rögzíteni, illetve a szinte saját rendezésű szomódi Musikfesten egy nagyobb volumenű bulival készülünk, ahol a nemzetközileg is ismert és elismert Die Lauser zenekarral fogunk közösen fellépni. Nagy büszkeség számunka, hogy idén zenekarunk meghívást kapott Villányba, a IX. Sváb Zenei Hétvégére, ahol több hazai, illetve nemzetközi zenekarral együtt bulizhatunk – avatott be az ünnepi tervekbe minket Norbi.