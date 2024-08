Hat évvel ezelőtt rendezték meg az első diákpikniket Tatán. A különleges nyáresti élménynek idén is a Kőfaragó ház terasza adott otthont, ahol finom falatok mellett gyűltek össze a baráti társaságok.

A Tatai Diákpikniken idén darts és malomverseny is várta a fiatalokat

Fotó: Facebook/Tata Város

A pikniket Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK) keltette életre, amihez több szervezet is csatlakozott az évek során. Idén élménytúrával, tánccal, kertimozival, játékokkal és izgalmas versenyekkel várták a fiatalokat.

Sikeres a diákpiknik

A rendezvény nyitányában Varga András képviselő, a TAVIDÖK mentora, Szénási Edina, a Te Vagy Önmagad Legjobb Verziója Egyesület elnöke, valamint Ködmön Kristóf Tata Város diákpolgármestere köszöntötte a vendégeket.

A jó hangulat része volt a sport, a zene, a bográcsozás, a baráti beszélgetések és más élmények. A seréttorony éjszakai látogatása is különleges élménynek bizonyult. A Peron Tehetségközpont fiatal tehetségei zenével szórakoztatták a vendégeket. Diószegi Orsolya és Hadobás Zorka alkotta MakeShift duó mellett Grépály Vilmos zenélt. Hermann Anikó zumbacsapata mozgatta meg a résztvevőket, sőt közös táncra is jutott lehetőség. A TAVIDÖK meghívta a Tatabányai Diákönkormányzat tagjait a diákpiknikre a 19 éve tartó folyamatos együttműködés erősítésére.

A fiatalokat idén is sok színes program várta a Kőfaragó ház teraszán

Fotó: Facebook/Tata Város

A tatabányai fiatalok örömmel fogadták el a meghívást. A bográcsételek közös elkészítése is örömteli élménynek bizonyult. A meghirdetett malom és darts játékok nagyon népszerűek voltak. A nyertesek Lakitelekre utazhatnak a kárpát-medencei döntőre.

Cserteg István, Tata ifjúsági referense a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy mintegy 60-70 fiatalt várnak minden évben a rendezvényre. Vannak, akik már évek óta együtt töltik az estét, azonban mindig érkeznek újak is, akiket szívesen lát a társaság. Idén pedig a darts és malom verseny is sok érdeklődött vonzott a diákpiknikre. Hozzátette, hogy a fiatalok legközelebbi nagyrendezvénye az Által-ér menti éjszakai kerekezés lesz augusztus 25-én, amely ezúttal is Tatabányáról indul Tatára.