Zuber Éva, a Puskin Művelődési Ház vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Petőné Novák Tünde, a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes művészeti vezetője vette át a szót, s idézte fel az alkotóval közös múltjuk jelentősebb állomásait.

A Mező Imre Általános Iskolában találkoztak – kezdte a beszédet. Felkérték ugyanis Petőné Novák Tündét, hogy az akkori hetedikeseknek tanítson be egy táncot. – Frankné Telkes Julianna, Juci talán éppen ekkor szerette meg a néptáncot – fogalmazott a művészeti vezető. Rajzszakkörre járt, nyert pályázatokon is, majd az Árpád Gimnáziumba került, ahol a színes ceruzákat felváltotta a tánc. Táncolt a Bányász Táncegyüttesben Hubay Győző, Miltényi Gábor és Petőné Novák Tünde vezetése alatt. Az érettségi után aztán műszaki rajzolóként helyezkedett el. Férjhez ment, két gyermeke született, s amikor a gyerekek felnőttek, ismét visszatért a színpadra. Már több mint tíz éve táncol a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttesben.

Nagy sikere volt a mézeskalácsoknak

Fotó: S.G. / Forrás: 24 Óra

Unokáinak érkezésekor ismét visszatért életébe a festés, a rajzolás. Ma már óvodák falait is díszítik képei. Közben készültek a szebbnél szebb mézeskalácsok, a táncos lányoknak a gyönyörű fülbevalók, nyakláncok. Lassan a közösségi médiában is egyre több képe jelent meg, ismerőseit, barátait is megajándékozta velük. Képeit vegyes technikákkal készíti. Grafitrajz, akrilfesték mellett filctollal is alkot a művész.

– Ez a kiállítás kifejezi az alkotó lelkivilágát. Árad belőle a nyugalom, a harmónia. Építkezzenek belőle – ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Petőné Novák Tünde. A kiállítás mellett szereplő bemutatkozóján olvasható, hogy részt vett Máté Sándor festőművész kurzusán. Néhány hónapja zen rajzokra bukkant. Megnyugtatják, feltöltik ezek alkotás közben is.

Az alkotó bemutatta gyöngyökből készült tárgyait is

Fotó: S.G. / Forrás: 24 Óra

A megnyitó után Barkócziné Öller Gabriella egy mesével kedveskedett, majd a színes rajzok, festmények és csodás gyöngyök mellett előkerültek a csoda szép sütemények, amelyek egy része az alkotót dicsérte. Kék cukormázzal díszített szívecskék is pompáztak a tálcán. A kiállítás augusztus 23-ig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében.