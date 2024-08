Szúnyogirtó jó rock

Az Anyám borogass máris komoly helyeken lép fel. Az interjú a 4. Kill The Mosquitoes esztergomi fesztiválon készült július 27-én, ahol egyik fellépője volt Geletey Simonék triója. A Sportalsó rock klub által a Rugby Club Hostellel kooperációban létrehozott rock-metal-punk-hardcore ünnepségen számos underground sztárbanda és szép számú friss tehetség állt a színpadra, hogy megörvendeztesse a torzítós villanygitárok hangorkánjainak szerelmeseit. A kétnapos bulin olyan nevek zenéltek, mint a rocknyitány Devoid, az amerikai Hemlock, a német No Exit, a rapmetalos Beerzebub, az egomi hardcore császárság CYD, a gránitkemény Don Gatto, a zsenge-de-nem-gyenge No Man Is Without Fear, a 80-as éveket idéző BTK80, a démonikus Ørdøg, a blueser Tűzkerék xT, a nosztalgikus Le Panic és a punkmúzeum FM137.