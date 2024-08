A közösségi oldalakon csoportok tucatjai írnak arról: ezt a filmet kötelezővé tennék gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Pedig valójában egy rajzfilm, amely ugyanolyan, mint a többi: van benne feszültség, akció, érzelmi túlfűtöttség. Mégis: több annál. Voltunk már a dinóparkban, megjártuk a holdat, landoltunk a csillagok útján: azaz a külső világunk látható és láthatatlan dűnéin. Kevesebb film készül arról, hogy valójában mi is játszódhat le a fejünkben. Olyan pedig, ami arról szól, hogy mindannyian bátran beszéljünk az érzelmeinkről, még kevesebb.

Az Agymanókból mindenki tanulhat

Hogyan várjuk el a gyerekeinktől, hogy pontosan megfogalmazzák igényeiket, szükségleteiket, ha nem képesek az érzelmeiket tűpontosan megfogalmazni? Ez ránk, felnőttekre is vonatkozik. Egy ideje próbálok elmerülni az erőszakmentes kommunikációban. Érzelmek között szlalomozunk, amelyek mögött mindig egy-egy szükséglet áll. Azért, mert éppen beteljesült, vagy azért, mert pont nem. Sokat segít magam és mások megismerésében. Persze semmi sem megy varázsütésre. A belső út talán nehezebb, mint az űrutazás.

Az Agymanók egy zseniális film. Különleges világba kalauzol: a fejünkbe. A középpontban Riley áll, aki az első részben kisgyermekként egy költözést él meg, a második részben pedig a kamaszkor nehézségeit mutatja be. Érzelmekkel. Az első részben megismert Derű, Bánat, Harag, Majré és Undor után hatalmas dérrel-dúrral jelenik meg Feszkó, Ciki, Uncsi és Irigység. Riley agyában ezek az érzelmek irányítják a viselkedését és döntéseit, miközben megpróbálják megőrizni az egyensúlyt és a kislány boldogságát.

Van pillanat, amikor Feszkó és Ciki veszi át az uralmat. Nézőként is izzasztó pillanatokat láthat a mozi közönsége, amikor Riley-ban eluralkodik ez a két érzés. Érdekes az is, amikor a kislány szüleinek érzései szólalnak meg a filmben.

Vajon be tudjuk azonosítani érzéseinket? A negatív érzelmek mögött látjuk a szükségleteinket? Ebben segít sokat az Agymanók. Remek tanmese! Gyerekkel együtt ajánlom!





Agymanók 2. (családi film)