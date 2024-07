Egy festőzseni legendás világába csöppenhetünk Budapesten, a Van Gogh-kiállításon.

Van Gogh egyik népszerű festménye, a Csillagos éj is szerepel az immerzív kiállításon

Ez ebben a formában talán még nem is lenne érdekes, ismerve a holland festőművész életútját és munkásságát egyfajta íratlan szabály a varázslat. Főleg, hogy élete utolsó tíz évében olyan mérhetetlen számú képet készített, mintha 36 óránként vette volna kezébe az ecsetet. Ennek tudatában kiváltképp bizarr, hogy a kiállításokon alig lehet kézzel fogható festményekbe „futni”. Többnyire audiovizuális eszközök segítségével ismerhetjük meg az 1853-as születésű művész alkotásait. Vagyis, nincsenek képek, inkább mint egy moziteremben, csak ülünk és figyeljük, hogy a technika fejlődésének hála, lepereg előttünk néhány kivetített alkotás és jellegzetes mondat.

Merthogy immerzív kiállítás. Így hirdetik. Talán úgy lehetne lefordítani, hogy egy kiállítás, ami magába szippant. Értem én, hogy haladni kell a korral és leborulok a digitalizáció nagysága előtt, mégis olyan érzete lehet az embernek, hogy egy filmért adott ki több mint 7 ezer forintot. A kényelemkedvelők babzsákfotelekbe foglalhatnak helyet, a kellően sötét terem pedig tökélyre fejleszti az élményt. Egyébként több információ is elhangzott, amit már tud, aki figyelemmel kísérte Van Gogh életútját. Híres történet, hogy egy veszekedés alkalmával borotvát ragadott és levágott egy darabot saját fülcimpájából, amit elvitt kedvenc francia bordélyházába, azon belül kedvenc szeretőjéhez a következővel: Egy darab belőlem.

Jól bemutatják a feliratok, családi életét és nehéz boldogulását a művészeti pályán. Meg nem értett művész volt, akinek egy festményt sikerült eladnia egész életében. Sajátos volt erőteljes színhasználata, ami egyesek szerint a gyenge látás miatt alakult ki. Azt is fejtegetik, hogy temperát szívott, ám bizonyára a sok abszint sem tett jót egészségi állapotának. Nem volt negyvenéves, amikor hasba lőtte magát, úgy, hogy hónapokkal azelőtt engedték ki a sárgaházból, gyógyultnak nyilvánítva. Ha egy évszázaddal korábban születek, még találkozhattunk volna. Ha picit többel, akkor interjú is készülhetett volna.