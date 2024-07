Tata igazi történelmi város. A gyönyörű Tatai-vár pedig maga az élő történelem, hiszen falai között több korszak fontos eseményei is zajlottak.

A Tatai-vár udvarán ezúttal az 1848-49-es szabadságharc eseményei elevenedtek meg

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Tatai Patara a török kori eseményeknek állít emléket immár 16 éve. Azonban 1849-ben is fontos harcok színtere volt a Tatai-vár.

Szabadságharc a Tatai-vár udvarán

Napóleon kori és 1848-49-es hagyományőrző bemutatónak adott otthont a a Tatai-várban működő Kuny Domokos Múzeum. Szombaton az ország több hagyományőrző egyesületének részvételével elevenedtek meg a történelmi időszakok, a viseletek és a haditechnika.

Udovecz György, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnöke öt éve költözött Tatára, azóta tervezte, hogy életre kelti a szabadságharc tatai eseményeit. A Tatai-vár udvarán megismerkedhettek az érdeklődők a korabeli ruházattal, fegyverekkel, a toborzással, illetve különböző előadásokat is meghallgathattak.

A katonai toborzás szokásait is felelevenítették a hagyományőrzők

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Már a második alkalom, hogy Tatán létrehozunk egy 1948-as hadijátékot. Ennek az apropója az, hogy Tatának is van egy 1849-es eseményekhez tartozó eseménye. Nevezetesen az, hogy a várat vissza kellett foglalni a megszálló császári csapatok kezéből. Ezt az eseményt szeretnénk visszaidézni – magyarázta a szervező, aki elárulta, hogy kicsit kibővítették a programot.

– 1809-ben Napóleon rohamai elől I. Ferenc udvarával a tatai Esterházy-kastélyba menekült. A bécsi vagy schönbrunni béke aláírására pedig az északi toronyszobában került sor – elevenítette fel a fontos tatai eseményt a hagyományőrző. Udovecz György elárulta, hogy az alapítványuk szervezi 28 éve a szolnoki csata hadijátékot is. Hasonló történelmi fesztivált szeretnének Tatán is létrehozni.

A tökéletes helyszín

– A szolnoki program mintájára szerettünk volna a Dunántúlon is egy hasonló eseményt szervezni. Ehhez próbáltunk egy olyan helyszínt találni, ami történelmi szempontból is megfelelő. A Tatai-vár udvarán pedig minden adott. Lehetőségünk van történelmi katonai hagyományőrző tábort építeni, a vár kinézete, pedig szinte megegyezik az 1949-es állapotokkal. Fontos az is, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a Kuny Domokos Múzeummal, illetve a tatai önkormányzattal – tette hozzá a hagyományőrző.