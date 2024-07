Négy fiatal ás és lapátol lelkesen a Tatai-vár melletti területen. Mindegyikük a Kuny Domokos Múzeumot választotta nyári munkája helyszínéül. Ráadásul nem restelltek lapátot és csákányt ragadni, hogy valami különleges dolognak lehessenek a részei idén a diákmunka alatt.

A négy fiatal a Tatai-vár ásatásán tölti a nyári diákmunka egy hónapját

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Tatai-vár múzeuma sokfajta diákmunka lehetőséget biztosít a nyáron. Van aki az adatgyűjtésben, vagy a leltározásban segíthet. Ők főleg a hűvös irodákban, vagy a vármúzeum falain belül kapnak elfoglaltságot. Azonban vannak akik azt vállalták, hogy a nyári napsütésben, fizikai munkát végezve segítsék a múzeum munkáját.

Diákmunka az ásatáson

Egy generáció nőtt fel Indiana Jones kalandjain, a mozivászonra visszatérő régészprofesszor pedig most újból felkeltette a fiatalok kalandvágyát is. Talán ennek hatására is jelentkezett nyárimunkára négy diák a tatai vármúzeum ásatására. Giber Mihály a Kuny Domokos Múzeum ásatásvezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a fiatalok júliusban és augusztusban segítenek a tavaly elkezdett feltárásoknál. A diákok első nap megkapták a szükséges eligazításokat, illetve megismerkedtek az ásatással és a rájuk váró feladatokkal. Majd szerszámokat ragadva indultak neki a munkának.

– A diákok a tó felőli sétánynál feltárt kutatóárokban előkerült fal folytatását keresik. Ez a középkori vizesárok külső oldalán található kőfal, ami a tavalyi feltárás alapján úgy tűnik, hogy a 16. század második felében épült boltozatos építmény egyik falát alkotta. A mostani feltárásnak az a célja, hogy a tavaly feltárt kutatóárkot kibővítve minél hosszabb szakaszon láthatóvá váljon a fal. A munkát megkönnyíti, hogy tavaly a rétegeket már beazonosítottuk, így azok mentén haladhat most tovább a munka – magyarázta a régész, aki azt is elárulta, hogy tavaly főleg kályhacserepek és kisebb csontok kerültek elő az ásatás közben a földből. És idén a diákok is találtak már kisebb cseréptöredékeket.

– A diákok most még a legfelső réteget bontják, de már ebből is jelentős leletanyag került elő, mint kerámiatöredékek és állatcsontok. A diákok a feltáró munka fizikai részét végzik jelenleg, de majd a falak feltáró munkájában, illetve tisztításában is tudnak segíteni – tette hozzá az ásatásvezető, aki még augusztusra várja a diákok jelentkezését.