A Cseke-tó melletti gyönyörű parkban egy új programsorozat épül, mely a legfrissebb turisztikai vonzereje lehet az amúgy is csodás kisvárosnak. Most egy újabb látványosságot hozott a tópartra a Tatai Szabadtéri Játékok.

A Tatai Szabadtéri Játékok nyitó estéjén egy fergeteges operettgálát láthatott a közönség

Fotó: Beküldött

A Tatai Szabadtéri Játékok nem újkeletű. A különleges épített kertben már a 18. század végén tartottak előadásokat. Azonban fénykorát az 1930-as években érte el, amikor több ezer ember volt kíváncsi az Esterházy Ferenc gróf által rendezett nagyszabású, különleges, a szabad térben megrendezett színházi előadásokra.

Elstartolt a Tatai Szabadtéri Játékok

Azóta a tatai szabadtéri színpad megélt szép és kevésbé szép napokat is, de tagadhatatlan, hogy a helyiek szívében különleges helyet foglal el. Épp ezért az rendezvénysorozat idei indulása rengeteg pozitív visszajelzést kapott, és működtetésére komoly városi összefogás jött létre. A Tatai Szabadtéri Játékok 19 előadással, egy igazán színvonalas és gazdag programmal szerepel idén a városi programkínálatban. Már a megnyitóra is sokan voltak kíváncsiak. A szervezők igazi operettgálát varázsoltak a színpadra, ahol Oszvald Marika, Fischer Mónika, és Homonnay Zsolt is színpadra lépett a 100 tagú cigányzenekar szólistáival és a Budapest Folk Dance csapatával együtt. Az első gyermekelőadás pedig a Szamárfül Projekt - A gomba alatt volt, ahol a szülők és a gyerekek is jól szórakoztak.

Színes kínálat

Változatos műfajú előadásai között megtalálható a kellemes nyári szórakozást jelentő vígjáték, retro-musical, de – folytatva az elődök értékeit – a komolyzene és a kortárs balett is. A gyerekek nyári szabadidő eltöltésére gondolva, egy kisebb árnyékolt nézőteret kialakítva várják a kisgyermekes családokat is a meseelőadásokra. A Tatai Szabadtéri Játékok létrejöttével egy színvonalas kulturális hagyomány éled fel Tatán, melynek hosszútávú működése reméljük sokáig gazdagítja majd a kisváros nyári napjait.