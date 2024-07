A Komárom-Esztergom vármegyében fennálló és működő Ulmi Schachtel - Tatabányai Dunabaráti Kör elkészítette a két civil egyesület 65 éves történetét feldolgozó, Az idő hullámai - Egy élet krónikája 1959-2024 című kötetet. A könyvet egy jubileumi kiállítás keretében mutatták be a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban.

A kiállítás Kovács Ferenc magángyűjteményére alapozva mutatja be a német és magyar Dunabarátok Körének 65 éves működését

A tárlat Kovács Ferenc magángyűjteményére alapozva mutatja be a német és magyar Dunabarátok Körének 65 éves működését, felelevenítve a kapcsolattartás legfontosabb állomásait és legemlékezetesebb pillanatait.

65 év története a kiállításon

Kovács Ferenc, mint Dunabarát, nem csupán a múltat örökítette meg, hanem szeretettel és tisztelettel ápolja szoros kötelékét a társasággal.

– A több évtizedes munkámon keresztül szerettem volna bemutatni, hogy a Duna nem csupán víz, hanem élet is. Az albumok, valamint a könyv pedig egy olyan bemutató, amelyen az emberek áldozataikat hozzák a folyóhoz és a barátság oltárához. Az emlékiratok és a képek segítségével próbáltam átadni azokat az élményeket, pillanatokat vagy érzéseket, amiket nehéz volna pusztán szavakkal leírni vagy megjeleníteni. Az albumok és az emlékkiállítások képesek teljességében kifejezni a Duna és a két társaság egymáshoz fűződő szoros kötelékét. Illetve ezen keresztül kultúraközvetítő erejével, hagyományaival mutassam be a környezetvédelem és Duna fontos védelmét – magyarázta Kovács Ferenc

Megtiszteltetés

A könyv írója, szerkesztője, Kozma Ani, a Tatai Pannonius Irodalmi Kör elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nagyon megtisztelőnek érezte, hogy őt kérte fel Michl József, Tata polgármestere és Kovács Ferenc az emlékkönyv elkészítésére.

– A könyv témája a Duna és a barátságok fontosságáról, valamint a hazaszeretetről szól. A kiállítás megnyitóján a könyv témájával kapcsolatos verseimet is bemutattam. A kiállítás 65 évet ölel fel, bemutatva Kovács Ferenc életének eseményeit, a Duna iránti szeretetét és fontosságát, valamint a magyar-német barátság emlékeit. Történetei és képei nem csak a múlt szépségeit tükrözik, hanem irányt mutatnak a jövő felé is. Ezért született az a döntés, hogy egy ünnepélyes kiállításon mutassuk be a két Dunabaráti Társaság kulturális hagyományait, hogy a Duna a békebarátságot is összeköthesse a nemzetek és csoportok között – tette hozzá az írónő.