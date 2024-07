Pedig Moore megérdemelné, hogy legalább néhány dolgot ismerjen róla a nagyvilág, legalábbis azon része, ahol képregényei menőnek számítanak a műfaj klasszisai között. A Gabó kiadó tavaly vette a bátorságot, hogy Alan Moore nevét a magyarok számára is tovább öregbítse, és megjelentették Megvilágosodások című novellagyűjteményét.

Akik valamelyest már elmélyültek az 1953-ban született angol képregény-író munkásságában, azok novellái olvasásakor sem fognak csalódni. Moore kilenc történetei között gótikus fantasy-horror-románc, weird fiction, tudományos-fantasztikus, groteszk szatíra is szerepel, a novellák zömére a minimum jelző, hogy bizarr, de olyan is akad, amire a társadalomtudományos érzékenységű jelzőt is ráaggathatjuk. Moore-ról egy helyen azt írják, hogy „a képregényes világban nem szimpla mester, ikon, hanem az egyik főisten”, ennek megfelelően csatakos, zabolátlan fantáziái figyelemreméltóak, hiszen az is remélhető, hogy a Megvilágosodások gyűjteményéből valamikor akár még képregény is születhet.

Az író egy helyen így nyilatkozott novellista munkásságáról: „A novella tökéletes kezdetnek, mert minden, amit a hosszabb terjedelmű művek írásáról tudni kell, gyorsan és túl sok energiaveszteség nélkül megtanulható rövid történetek megírásával. Mindent, amit egy óriásregényben meg kell tenned, egy, mondjuk négy oldalas sztoriban is meg kell. Be kell mutatni a karaktereket, a helyzetüket, körülményeiket, a rendszert – és mindezt élvezhetően egy nagyon behatárolt terjedelemben. Ez nem könnyű, de legalább gyors.”

A kilenc história között szerepel egy szürreális bordélyház elsőszámú hölgytagjának titkát feltáró sztori, egy paranormális tudós csoport rendkívüli kalandját bemutató írás, egy egyszerre evolúciós és metafizikus elmélkedés, egy apokalipszis idején karrierje csúcsára ért ügyvéd krónikája és hasonló groteszk, bizarr történetek, különös lényekről.