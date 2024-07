Alig 5 éve robbant be a köztudatba az erdélyi csapat, akiknek első dala, az “Olyan Ő” azonnal felkerült a slágerlistára. A közönség legnagyobb örömére a népszerű dalt természetesen Tatára is elhozták. A zenekar elárulta, hogy minden koncertet próbálnak egyedivé tenni, így minden alkalommal változtatnak kicsit a repertoárjukon. A Víz Zene Virág Fesztiválon is felcsendültek a bandára jellemző érzelmes, gazdag mondanivalójú, ugyanakkor remekül bulizható dalok, amiket hálásan énekelt együtt a közönség a zenekarral.