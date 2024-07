A felejtés csele - Válogatás André Kertész polaroidjaiból című tárlat negyven, az 1970-es és 80-as években készített polaroidképet mutat be a 2021-ben New Yorkból vásárolt anyagból - tájékoztatta a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ az MTI-t.

André Kertész alkotásait három hónapon át láthattuk Esztergomban. Most a fővárosban nyílt kiállítás a gyűjteményből.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

André Kertész késői polaroidjain saját lakását teszi műteremmé, ahol könyvek, fotók, tárgyak és az ablak kínálta perspektívák adják a nyersanyagot, amivel dolgozni kezd. Gyakran használja a fény és az árnyék kontrasztját is; előszeretettel veszi elő korábbi felvételeit és komponál köréjük új kontextust, értelmezi újra múltjának egy-egy darabját - olvasható a közleményben.

A halott feleségének ajánlott from my window című albumában szereplő polaroidképek évekig tartó gyászmunka eredményei. A gyászfeldolgozás az apró színes kompozícióknak csak egyik rétege, Kertész korábbi képeinek újraértelmezett motívumai is fellelhetők a késői polaroidokon – írták.

A közleményben felidézik, hogy a 2021-ben New Yorkban vásárolt André Kertész fotógyűjtemény adásvételi szerződésében 1163 darab 1925 előtt készült kép szerepelt, ebből 943 darab kontaktkópia, 59 nagyobb méretű vintázs, 151 darab polaroidfotó, 9 személyes kép és egy kollázs. Az MNM szakemberei elvégezték a fotográfiák állapotfelmérését és nyilvántartásba vették az anyagot. Fisli Éva történész, a Történeti Fényképtár muzeológusa az elmúlt évtizedben többször is kutatott a franciaországi Kertész-archívumban, és az ott megismert iratanyag segítette a fotós fiatal korával kapcsolatos pontatlanságok tisztázását és a történész a kiállítássorozat kurátoraként is erre vállalkozott.

Az MNM André Kertész világhírű fotóművész születésének 130. évfordulója alkalmából indított kiállítássorozatának első tárlata André Kertész Esztergomban címmel a Balassa Múzeumban mutatkozott be. A Kertész/Kópiák című második tárlat szeptember 22-ig még megtekinthető a Magyar Nemzeti Múzeumban. A sorozat záró tárlata szeptember 1-ig lesz látható a Robert Capa Központban.