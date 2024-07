Eredeti képeinek kópiájából, azok másolataiból korábban nyílt kiállítás, klasszikus cégérének számító, úszót ábrázoló fotográfiájáról szóló workshop, életét bemutató könyv bemutatója után július 2-án André Kertész egyik művészeti követője, barátja kiállítását nyitották meg Esztergomban. Roy Mittelman az Egyesült Államokból érkezett, ahol egészen pontosan New Yorkban találkozott többször is André Kertésszel, akivel jó kapcsolatot ápolt, s aki bizonyára hatott Mittelman művészi ihletettségére.

Vereckei András az tárlatot szervező Esztergomi Művészek Céhe titkára Roy Mittelman mellett a megnyitón

Fotó: P.O.Z. / Forrás: 24 Óra

Az 1955-ös születésű Mittelman a galéria mindhárom termét kitöltő anyaggal érkezett Esztergomba, ahol főként New York-ot és Párizst ábrázoló kompozícióit tekintheti meg a közönség. A fekete-fehér fotók egy jelentős része már bizonyára ismerős lesz azoknak, akik például New Yorkról láttak képeket, így ezúttal feltűnik a Central Parkban magányosan ücsörgő, kalapos férfi alakja, a Hudson-folyó partján, mókás pózban grasszáló galambok vagy a 42. utca jellegzetes óriásreklámjai alatt hömpölygő tömeg elmosódott látványa.

Mittelman mégis újat hozott a magyar kisvárosba, mivel az Esztergomot jól ismerő André Kertészt mesterének vallotta, a kiállításnak is erre utal a címe: André Kertész bűvöletében. Mint a tárlatmegnyitón kiderült, az amerikai fotós Kertész hatására látogatott el többször is a 80-as években Esztergomba, hogy megismerje a várost, ami a magyar fotólegenda annyira kedvelt és sokat ábrázolt fényképein.

Roy Mittelman és hűséges tolmácsa a július 2-ai esztergomi megnyitón

Fotó: P.O.Z. / Forrás: 24 Óra

A megnyitó közönsége azt is megtudhatta, hogy Mittelman esztergomi útja során több barátságot is kötött, melyek között az egyik elinkább figyelemre méltó a Keresztény Múzeum akkori igazgatójával, Cséfalvay Pállal létrejött nexusa. Ennek köszönhetően később a Keresztény Múzeumban is kiállította munkáit, de tárlatai voltak Párizsban, Washingtonban, Marrakeshben, Bécsben, Brüsszelben és Grazban is. Ugyancsak ezen a július 2-ai esztergomi kiállításon jutott a publikum tudomására, hogy a tengerentúli művész az 1990-es években Magyarország mellett Bulgáriában, Észtországban, Koszovóban és Ukrajnában is járt, ahol természetesen végigfotózott mindent, ami számára szemrevaló volt.