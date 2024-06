A vendéglátósoknak és a kereskedőknek ársapkát szabnak meg

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kedvezményes belépő

Jácint kiemelte, a helyi lakosok Tata-kártya birtokában lényegesen kedvezőbb áron látogathatnak ki a fesztiválra, így érdemes lesz azokat kiváltani.

– A következő tíz éveben az a célunk, hogy legalább napi tízezer főt számláljunk. Vannak még a fesztivál területen olyan részek, amelyek kiaknázatlanok, illetve ahol régebben is voltak nagy színpadok. Ha nem is idén, de jövőre mindenféleképpen ezeket a területeket is szeretnénk nagy előadókkal, programokkal, akár színházi programokkal és musical estekkel, kulturális műsorokkal megtölteni, hogy a Víz Zene Virág Fesztivál újra egy összművészeti, zenei és kulturális, nagy családi fesztivál legyen – tekintett előre Jakab Jácint, aki kiemelte, hogy új látványosságként egy 30 méter magas óriáskereket is felállítanak a Tatai-vár bejárata előtt a régi rendelőintézet parkolójában.