A harmincéves hagyomány ezúttal sem szakad meg: színes sportprogramokkal, tóátúszással, vitorlás- és sárkányhajó-versenyekkel várják a víz és vizes sportok szerelmeseit a Víz Zene Virág fesztivál szervezői.

Színes sportprogramokkal, tóátúszással, vitorlás- és sárkányhajó-versenyekkel várják a víz és vizes sportok szerelmeseit a Víz Zene Virág fesztiválon

Fotó: Víz Zene Virág Fesztivál/ Facebook

A tatai Öreg-tónál június 28-án kezdődött és 30-ig tartó programsorozat részeként ezúttal sem maradhat el a lampionos vízikarnevál, mely nyárról nyárra a hosszúhétvége egyik leglátványosabb eseménye.

A vízre költözik a Víz Zene Virág fesztivál

Ahogyan azt a neve is mutatja, messze nem csak a zenéről szól a Víz, Zene, Virág fesztivál a tatai Öreg-tónál. A térség legnagyobb családi fesztiválja ezúttal is színes és bőséges sportolási lehetőséggel várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A szervezők munkájának köszönhetően ráadásul több olyan lehetőség is adódik június végén a tóparton, amire máskor nincs lehetőség.

– Alapvetően családi fesztivál vagyunk. A térség legnépszerűbb fesztiválja, amit annak is köszönhetünk, hogy nemcsak zene, nemcsak családi programok, vetélkedők vannak, hanem ha már víz, gondolunk azokra is, akik szeretik a vizes sportokat. Az egész tatai tavat körülölelve igyekszünk minél látványosabb sportprogramokat kihozni a fesztiválra ingyenesen, ami emlékezetes lehet mindenkinek – mesélte filozófiájukról a főszervező, Jakab Jácint.

A várakozások szerint 60 darab SUP és kajakos-kenus, hét sárkányhajó, és 20 vitorlás csatlakozik a karneválhoz

Fotó: Víz Zene Virág Fesztivál/ Facebook

– Harmincéves hagyomány, amit semmiféleképpen sem szeretnénk megtörni, hogy sárkányhajó- és vitorlásversenyünk is van. Emellett tóátúszás is lesz, valamint, amit nagyon szeretnek még a kilátogatók, a lampionos vízikarnevál. Összességében majd kétszáz vízieszközt, vitorlást, hajót, kajakot várunk egyszerre a tóra. A várakozások szerint 60 darab SUP és kajakos-kenus, hét sárkányhajó, és 20 vitorlás csatlakozik a szombat esti karneválhoz – árulta el a szervező, aki kiemelte, hogy a biztonságra óriási hangsúlyt fektetnek: a felvezető- és a mentőhajó mellett legalább hat támogató-motorcsónak biztosítja a résztvevőket. A fesztivál záróakkordjaként pedig az Öreg-tóról lövik fel a nagy finálét jelentő tűzijáték-rakétákat.