– A Víz Zene Virág fesztivál kétszer még sosem volt ugyanolyan. Mindig valami újdonsággal találkozhattunk. Most lényegesen több az újdonság. De ugyanúgy maradt Víz zene Virág fesztivál. Minden a régi is és nagy szeretettel várunk mindenkit. És azt reméljük, hogy egy nagyszerű hétvégét töltenek el itt a vendégeink és a tataiak is – invitált mindenkit a fesztiválra a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a hagyomány szerint a Borudvaron, a Tatai-vár mellett felállított színpadon tartott megnyitóján fogják pénteken kora este átadni Tata legjobb borainak járó elismerést is.