Vasárnap a nagy hőség mellet a szél is megélénkült, ami kifejezetten kedvezett a Víz Zene Virág fesztivál vasárnapján, az Öreg-tóra szervezett vitorlásversenynek. Talán kicsit nagyon is, így a szervezők a rutintalanabb hajósokat inkább óvatosságra intették.

A nagy szél miatt végül 18 hajó vágott neki az Öreg-tavi vitorlásversenynek a Víz Zene Virág fesztivál vasárnapján

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A versenyt szervező Öreg-tavi Vízi Vitorlás Egylet elnöke, Csaba Attila a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a nagy szél miatt azt tanácsolták a kezdőknek, hogy üljenek át egy rutinosabb hajóba.

Senki sem maradt ki vitorlásversenyből

Végül egy órával el is halasztották a rajtot és a 25 nevezett hajóból csak 18 állt starthoz, azonban az élményből senkinek sem kellett kimaradnia. A gyorsabb hajók a sport, a lassúbb vitorlások a túra kategóriában nevezhettek a versenyre. A tókerülőn mindenkinek két kört kellett megtennie a kijelölt bóják mentén, a part mellett haladva. A szembeszélben látványos cikk-cakkban manővereztek a hajók. A tatai Kékszalagra mindenki a saját, Öreg-tavon lévő hajójával nevezett. A versenyzők is főleg a környékről érkezek, de voltak budapesti hajósok is.