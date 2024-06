Talán nem is lehetett volna ennyire időszerűbb darabot választania a vaszarysoknak, hogy színpadra vigyék. A Dés László és Nemes István közös musicalje a Valahol Európában segít megérteni a diákoknak a szomszédunkban zajló eseményeket.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Idén sem kis feladatot vállaltak magukra a vaszarys színjátszószakkör tanulói. Egy igazán nehéz darabot vittek színpadra, aminek mondanivalóját a mai fiatalok remélhetőleg sohasem fogják teljesen megérteni. A Valahol Európában musical ugyanannyira szól a gyerekek háború alatt átélt viszontagságairól, mint az éhezés, vagy a félelem, mint a korai felnőttévállásuk útjáról, az összetartozás, a barátság, a bátorság és a hűség fontosságáról.

Mesterné Lupták Marianna énektanár, a darab rendezője az előadás előtt elmondta, hogy mintegy 20 évvel ezelőtt egyszer már színpadra vitték a vaszarys diákok a musicalt.

– Immár 24. éve csináljuk a színjátszószakkört, amiben ötödikestől nyolcadikos korig szerepelnek a gyerekek, de rendszeresen részt vesznek alsósok is a darabokban. Most is két negyedikes csatlakozott hozzánk. A tanév kezdetekor még nem minden szereplő ismerte egymást, azonban a próbák során egy igazi csapattá formálódtak, ahogyan a musical kis szereplői is – magyarázta a tanárnő, aki szerint a darab segítségével próbálják elmagyarázni az iskola tanulóinak a szomszédunkban zajló eseményeket.