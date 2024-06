– Ha bármelyik könyvet nézzük, Isten mindenütt előbukkan – jelentette ki a minap Esztergomban Temesi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, műfordító, drámaíró, aki a Helischer József Városi Könyvtárban tartott író-olvasó találkozón hosszasan mesélt fiatalkoráról és az általa létrehozott műfajról is.

Temesi Ferenc Esztergomban a szótár formájú regény, mint stílus megszületéséről is mesélt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Schmöltz Margit, az intézmény igazgatója beszélgetőpartnere több kötetére is kitért. Megtudtuk, hogy a Királyáldozat című, sakkjátszmára íródott regénynek, tulajdonképpen egy 1921-es mérkőzés szolgált alapjául, amelyben egy amatőr legyőzött egy nagymestert.

Temesi Ferenc nevét hallva rögtön eszünkbe juthat a Por című műve, amely egyfajta újítás volt a maga idejében, hiszen megjelenéséig a magyar irodalom nem büszkélkedhetett szótár formájú regénnyel. Meg is jegyezte: véletlenek nincsenek, vélhetően az ő sikerei nyomán döntött úgy több író is, hogy a szótárregény formát „lemásolva” hasonló jellegű műveket jelentetnek meg.

A Kossuth- és József Attila-díjas szerző azt is elárulta a hallgatóságnak, hogy regényeinek főhőseiben saját személyisége köszön vissza. Véleménye szerint mindez nem egyedi és nem is véletlen, a világirodalomban gyakori, hogy egy író a saját élethelyzetét jeleníti meg a kötetekben. Példaként elmondta, hogy van olyan közismert norvég szerző, aki csak saját magáról és családjáról ír a könyveiben és mégis rendkívül sikeres.

Egyébként Schmöltz Margit kérdésére például azt is elárulta, hogy a kedvence a Híd című regénye, a legnehezebb műve pedig a Por volt, ami fizikailag, lelkileg és idegileg is megviselte. Amikor már a mű írásának végéhez közeledett, gyakorlatilag semmi másra nem tudott gondolni és még egy pszichiátert is felkeresett.

Temesi Ferenc végezetül arra is kitért, hogy változó, hogy mennyit gondolkodik egy-egy mondaton, hiszen az író mindig megbirkózik az éppen készülő művével. Úgy véli, hogy az író akaratát végül mindig legyőzi a regény és az nem is számít jó műnek, ha a végén nem a regény győz.

Temesi Ferenc a közönségtalálkozó végén elárulta: most egy olyan regényen dolgozik, amely a gyermekkoráról szól majd.