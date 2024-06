Tavaly nyáron hirdették meg Tardoson a helyi kézműves szakköröket. Végül a hímzésre öten, míg a papírfonásra hatan jelentkeztek.

A tardosi szakkörökön nem csak csodás alkotások, hanem igazi új barátságok is születtek

Fotó: Beküldött

Csabán Tibor, a szakkörök vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az aszakkor.hu oldalon jelentkezett a település a békési hímzés és a papírfonó szakkörökre.

Támogatták a tardosi szakköröket

A Nemzeti Művelődési Intézet végül 5-5 főnek finanszírozta az eszközöket, anyagkészleteket. Az aszakkor.hu oldalon lévő videók többé-kevésbé segítették a szakkörösöket a 20, illetve 30 alkalom során.

– Meglepetés volt, hogy az első közös megbeszélés az ismerkedésről is szólt. Ugyanis voltak olyanok, akik még nem találkoztak egymással. Innen indult, tehát a közösségépítés, mert ennek a programnak ez leglényegesebb eleme. A közös elfoglaltság, a jó hangulatban együtt töltött idő is összekovácsolta a csapatot – magyarázta Tibor, aki azt is elárulta, hogy volt, aki mindkét szakkörben részt vett.

A szakkör végére többen is túlszárnyalták kreativitásukkal és ügyességükkel a tananyagot

Fotó: Beküldött

– Hetente egy-egy alkalommal találkoztak a hölgyek és a nyárig nemcsak kézügyességüket fejlesztették, de új barátnőkre is szert tettek. Úgy gondolom, hogy mindenki elérte a kezdéskor kitűzött célját. Sőt, többen is túlszárnyalták ügyességben és kreativitásban a tananyagot. A sok-sok munkának a gyümölcse pedig egy gyönyörű kiállítás lett – tette hozzá a szakkörök vezetője. A tárlat megnyitóján Csabán Tibor, szakkörvezető bemutatta az alkotókat, majd Csabán Béla, Tardos polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Megnyitó

A kiállítást Kutenics Kinga a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom vármegyei igazgatóhelyettes asszonya nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Program keretében, az NMI és Tardos együttműködésének köszönhetően mennyi rendezvény valósult meg a községben, egyben gratulált a fantasztikus kiállításhoz is. Az alkotásokat a tardosi búcsúkor, a július 20.-i hétvégén a múzeumban ismét megtekinthetik az érdeklődők.