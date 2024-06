A helyszín Paradiso, egy paradicsomi sziget, melyet csak egyetlen híd köt össze a világgal. Mondhatnánk a béke szigetének is, ám szépen lassan különös események zavarják meg a lakók kedélyét. 1999-ben járunk, ahol motorosok, boszorkányok és egy különleges Pestis maszkos árny járja az utcákat ebben a misztikus történetben.

Érdekesen indul a könyv. Két szereplőt mutat be nekünk azt sejtetve, hogy ők lesznek a főszereplőink. Azonban, ahogy haladunk a történetben rájövünk, hogy bizony nincsenek igazi főszereplői. Talán a Pestis Doktor, aki a szerző szívében is igazán különleges helyet foglal el. Nem véletlenül, hiszen egy érdekes karaktert ismerhetünk meg a személyében. Egy doktor, akinek nem emberek a páciensei, hanem maga a város. Ő az első, aki rájön, hogy valami nem stimmel Paradisoban és próbálja a rejtélyes eseményeket felgöngyölíteni.

Benyák Zoltán élővé teszi a szereplőit, olyannyira, hogy még a körülbelül két oldal erejéig létező preparátorról is egy egész életet meg tudunk álmodni. A motoros banda után érezzük a benzingőzt, Lukrécia a boszorkány esetében pedig egy igazi zsémbes, mégis melegszívű nőre találunk. Nem él a klisékkel sem, így a boszorkány macskája bizony nem fekete, mint ahogy azt az olvasó várná. Az író saját bevallása szerint szereti a női karaktereket megírni, ami érződik is a történeten. Úgy nyúl a női energiához, hogy közben láthatóvá válik az életben fontos szerepük is. Közben a hányatott sorsú gyerekek életébe is betekinthetünk.

Érdemes a kezünkbe venni a kötetet, hiszen egy igazi kalandos utazás részesei lehetünk. Ám ne egy könnyed olvasmányra számítsunk, hiszen figyelmesen kell olvasni ahhoz, hogy a sok szálon, sok szereplős történetet követni tudjuk. A Requiem következő részének alcíme Egy forrongó nyár emlékezete lesz, mely 1-2 héten belül megjelenik és jó hír, hogy a harmadik kötetet is kiadják még idén.