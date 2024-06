Szombaton 15 órakor kezdődnek a programok, helyi fellépők műsorával, majd táncházzal. Megnyílik Bárdos József festő kiállítása is, amelyet Körtvélyfáy Zoltán, a művelődési központ munkatársa ajánl az érdeklődők figyelmébe. A nap során színházi előadások és koncertek is lesznek. Lesz bográcsozás, lángos és büfé is, de mindenkinek kell magával hoznia tányért, poharat és kanalat, mert a rendezvény teljesen környezetbarát.