Szádóczki Zoltán 1981-ben és most

Forrás: beküldött

– Bobby, a BBC kelet-európai tudósítója is érdeklődött egy riportban tőlem, mennyi fiatalra számítunk, és ők honnan jönnek – emlékezik a szervező. – Mondtam neki, hogy az ország különböző részeiből, illetve a környező országokból, szocialista államokból is, főleg Csehszlovákiából, a Felvidékről várok több tízezer fiatalt. Hiszen ők is olyan magyarok, mint mi vagyunk, a Duna nem választhat el nemzetet. Akkora botrány lett a kijelentésemből, hogy Tóth Dezső akkori kulturális miniszter behivatott és számon kérte: Szádóczki elvtárs, milyen nagy csinnadratta készül Dorogon? Én válaszként közöltem vele, hogy nem vagyunk elvtársak, mivel nem vallunk egy elvet. Ebből szintén botrány lett, de végül megnyugodott, mivel közölték vele, hogy a hatalomban lévő akkori vezetők rábólintottak a rendezvényre – idézte fel.

A fellépők többsége egy órán át játszott, a felszerelést pedig az Omega együttes biztosította számukra, vagyis mindenki ugyanazokat a hangszereket vehette a kezébe. Így lehetőség nyílt arra, hogy az előadók egy gyors hangolás és néhány percnyi szünet után váltsák egymást, ami valljuk be, manapság igencsak elképzelhetetlen. A koncertek reggel kezdődtek: először az amatőrök, majd az ismertebb nevek, végül kora este a külföldiek is lehetőséghez jutottak.

– A jugoszláv V.M.C. 4 iszonyúan kemény zenét játszott, emlékezetes pillanat volt, amikor elénekeltek egy magyar népdalt. A magyarok közül a P. Mobil is igazán kitett magáért. A show-t a Hobo Blues Band zárta, a koncert végén Földes László arra kérte a fesztiválozókat, hogy olyan rendben és fegyelmezetten, békében, szeretetben vonuljanak el, mint ahogyan jöttek. Ezután a rendőrökhöz fordult és azt mondta nekik, hogy legyenek toleránsak a rajongókkal, mert mindenkit hazavárnak – mesélte.

Az 1981-es fesztivál szervezője a dorogi rendezvényt követő héten már a Color együttessel csehszlovákiai koncertkörútra ment, majd három héttel később a Piramissal Jugoszláviába utaztak. Élete legkeményebb turnéja éppen ahhoz a V.M.C. 4-hez kötődik, mely a Schmidt-villa mellett is eszméletlen hangulatot generált: a jugoszláv bandával bejárták a Balkánt Újvidéktől egészen Fiuméig, több nagyvárosban is megfordultak.