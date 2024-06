Szerető közeg veszi körbe Pallagi Ajsát, mely lehetőséget biztosít az autista kislánynak a kibontakozásra. Tehetsége közismert, legutóbb az esztergomi Tár-Lak Szalonban számos érdeklődő csodálta meg műveit.

Pallagi Ajsa (jobbra) szüleivel, Pallagi Gáborral és Sebők Mónikával. Nagy sikere volt az esztergomi autista kislány kiállításának

Fotó: Ternován Zoltán

– A Szent István-kápolnában ismertük meg Ica nénit, Ajsa „őrangyalát”, aki korábban vásárolt már festményt tőlünk. Ő vetette fel, hogy Soós Kadocsával, a szalon vezetőjével egyeztetne egy kiállítás létrehozásáról, közösen megteremtettük a tárlat feltételeit. A kezdeményezéshez csatlakozott Molnár Mária gyógypedagógus, aki kifejezetten jó kapcsolatot ápol Ajsával – mondta Sebők Mónika, az autista kislány édesanyja.

A kiállítás egyfelől kapcsolódott az autizmus világnapjához is, Soós Kadocsa kapcsolatai révén, a megnyitót színesítette a Hentes Ildikó által vezetett irMÁKSZEM TÁRSULAT. A sérült fiatalokból álló tánccsoport műsora meghatotta a jelenlévőket, könnyek szöktek a közönség szemébe. A fellépést a megnyitó után egy héttel újra megismételték.

Az irMÁKSZEM TÁRSULAT is fellépett a kiállításmegnyitón.

Fotó: Ternován Zoltán Forrás: Beküldött

– Felfoghatatlan érzés volt átélni, ahogy Molnár Mária méltatta Ajsát, a fellépő gyermekeket és minket, szülőket. Lélekemelő erővel bírt, hogy meglátta a bennük rejlő értéket és beszédével bizonyította, hogy a sérült gyermekek ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a társadalmunkban – mesélte Sebők Mónika, majd hozzátette: Csizmadia Edit pedagógus, művészetterapeuta is eljött, ő hosszú évek óta dolgozik együtt Ajsával. A tárlaton helyet kapott a Ferenc pápa által tavaly megáldott festmény, illetve Leczki Sarolta mentőkutyás csapatvezető terápiás kutyavezető Karma nevű kutyájáról készült kép is.

Sebők Mónika számára rendkívül jó érzés volt, hogy Erős Gábor országgyűlési képviselő is ellátogatott a megnyitóra, aki évek óta figyelemmel kíséri Ajsa és a család életét. Köszöni, hogy Bársony Árpád atya is jelen volt az eseményen, illetve köszöni Parais Erikának, hogy a plakátokat. Örült annak is, hogy prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész is elismerte Ajsa tehetségét.

– Büszke vagyok arra, hogy Ajsa anyukája lehetek és hogy újra öregbíthettük Esztergom jó hírnevét. Köszönjük mindenkinek, aki eljött – tette hozzá.