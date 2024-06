Az Alma együttessel ünnepeltek

A 28 év alatt természetesen nem egy slágere született a zenekarnak, a Mennyi selymes puhaság, a Kackac kopasz kukac és természetesen a Ma van a Szülinapom ismerős dallamai is felcsendültek. Utóbbit két születésnapossal - a hat éves Hellával és a kicsit már éltesebb Gere Dénes Ákossal - együtt énekelte a zenekar. Utóbbi egyébként a színpad műsorvezetője és többek között a Vígszínház színésze. Mindkettőjüknek biztos felejthetetlen emlék marad az idei születésnapjuk, amit természetesen a Kemma.hu riporterei is megörökítettek fotón és videón is.