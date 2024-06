Bár az Ákos koncerttel egy időben szólt a tatai fiatalokból álló banda zenéje, mégis sokan választották inkább az Arcidrát. A Cseppecske Családi Sziget színpadának műsorát belépő nélkül nézhette meg a közönség, így azok is láthatták élőben a tatai zenekar koncertjét, akik nem vettek belépőt a fesztiválra. Az Arcidra pedig egyáltalán nem okozott csalódást a közönségének. A Petőfi Zenei Díj "az év felfedezettje" díjjal jutalmazott tatai banda természetesen az Egészben kell című slágerét is elhozta a Víz, Zene, Virág Fesztiválra. Közben a zenekar azt is elárulta, hogy a daluk felkerült a rádiós Top 40-es slágerlistájára is, ami hatalmas öröm számukra. A tatai közönség egyöntetű lelkesedése láttán biztosan mondhatjuk, hogy megy majd még feljebb is a slágerlistán.