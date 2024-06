Jó választás volt a Delta zenekar meghívása a Víz, Zene, Virág Fesztivál nagyszínpadára.

A Delta remek hangulatot csinált a fesztivál első estéjén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az együttes péntek este Pápai Joci előtt lépett színpadra, vidám dalaik pedig messziről is a színpadhoz csalogatták a közönséget. A zenekar most is hozta a tőlük megszokott vicces előadást. Szokás szerint saját dalokkal és feldolgozással is érkeztek. A másfél órás koncert végére pedig a Kastély tér is megtelt.