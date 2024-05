Hogyan kezdődött a Gerecse 50 (siker) története? Felezéssel, pontosabban ennek a tervével. A Kilométerfalók a Gerecsében című könyvből kiderül.

Kilométerfalók a Gerecsében címmel könyv született a térség egyik legnagyobb teljesítménytúrájáról

A Kinizsi 100 elnevezésű teljesítménytúra Budapestről indult, a résztvevőknek egy május végi szombat reggeltől vasárnap reggelig 100 kilométer kellett megtenniük 24 óra alatt. A szupertúra végállomásán, Szárligeten 1981-ben ott volt Horváth Zoltán, a Komárom Megyei Természetbarát Szövetség elnöke és Vadócz Miklós főtitkár is. Akkor alig hetvenen értek célba. A főtitkár szerint elég lenne ennek a fele is, így született meg a Gerecse 50 teljesítménytúra ötlete. Hivatalosan 1981 decemberében, karácsony előtt jelentették be, hogy a következő évben (1982) várják a kitartó gyaloglás szerelmeseit. Már akkor 415 induló volt és “csak” 405-en értek célba szintidőn belül.

Horváth Zoltán (balra) és Mórocz Károly (jobbra) szerzőpárossal beszélgetett Veér Károly

Egyebek mellett erről is olvashatunk Horváth Zoltán és kollégánk, Mórocz Károly 42 évvel később megjelent könyvében, amely a Kilométerfalók a Gerecsében címet kapta. Az „örökifjú túrázók” a térség egyik legnagyobb teljesítménytúrája miatt ragadtak tollat és bemutatnak minden egyes lejtőt és emelkedőt az oldalakon. Például Tardost, a pusztamaróti medvehagymák tengerét, no meg olyan legendás helyeket, mint az évről évre magasabbra növő Bánya-hegy, vagy a lilahagymás zsíroskenyér a vértestolnai műútnál.

A kötet bemutatójának otthont adó József Attila Könyvtárban Veér Károly beszélgetett a szerzőpárossal. A jó hangulatú, baráti beszélgetés során kiderült, a teljesítménytúra ötvenedik születésnapjára is készülnek az alkotó. A túra egyébként olyan hivatalos elismeréseket is maga mögött tudhat, mint a Vármegyei és a Tatabányai Városi Értéktár.

Kilométerfalók és egy kis útravaló

Addig még minden jövőbeni túrázónak adott némi útravalót az egyik szerző.

– Barátság, segítség, elszántság és humor – Mórocz Károly így foglalta össze mi jár a fejében a Gerecse 50-re nevezés előtt. Azt is hozzátette, évről évre találkozik olyan baráti társaságokkal, amelyek tagjai segítették egymást és ha úgy alakult másokat is. Ha elfogyott a lendület, időnként a levegő.

Mórocz Károly kollégánk személyes élményeiről is mesélt a könyvbemutatón

A tanulság, a mondanivaló, az üzenet? Sokféle van, de fejezzük be azzal, ahogyan az egyik szerző dedikálásaiban írja az alap-, a közép és a felsőfokot, csavarintva egyet a magyar nyelven:

Gyalogolni jó - lyó - lyóóó!!!!