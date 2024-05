Köszönetet mondott azoknak a tanulóknak, akik pályájuk ezen szakaszán bepillantást engedtek munkásságukba és megosztották a közönséggel alkotásaikat, illetve az oktatóknak, akik támogatták őket eddigi útjukon és segítő kezet nyújtanak további céljaik eléréséhez.

Ezt követően Márkus Anna igazgató és Nagy Krisztina lelkész szólt a fiatalokhoz. A tárlaton az alábbi diákok munkáit lehetett megtekinteni: Korim Dóra, Tóth Békevári Liliána, Szeles Zsófia, Tősér Nikoletta, Rubin-Baranyák Dóra, Szabó Csenge, Koppi Csilla, Kovács Nóra Ágnes, Csordás Csenge, Varga Anna, Magyar Emili, Lekli Emma, Nagy Gréta, Gombos Dominik, Székely Eszter, Tősér Nikoletta, Békés Maja, Gróf Kitti, Szőke Bianka, Petrekin Virág, Mach-Falvai Megán, Németh Rita, Práder Laura, Hock Mónika, Mosonyi Péter, Vidli Mária, Ocskai Bori, Varga Anna, Bosnyák Réka, Harsányi Dóra, Barina Zsanett, Beigelbeck Mátyás, Csanádi Hanna, Rubin-Baranyák Dóra, Szabó Enikő.

A kiállítás megnyitóján az oktatókat is köszöntötték

Az eseményen azokat is köszöntötték, akik nélkül a kiállítás nem jöhetett volna létre, vagyis a tanulók oktatóit. Virágot vehetett át Józsy Judittól és Csöppüs Dórától Kenéz Anikó, Lakatos Réka, Nagy Zsolt, Zsankó László, Tomaschofné Dolezsán Ágnes, Kutasi Katalin, Krizbai Judit, Zichó Gabriella, Kerti Tibor és Lévai Ádám. Mindemellett Márkus Anna igazgatónak is gratuláltak, aki emléklapot vehetett át a szervezőktől. Az eseményen Lázók Márió is közreműködött, aki zongorán játszott. A megnyitó után kis fogadásra várták a résztvevőket, akik megtekintették a képeket is.