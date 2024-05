A napokban Észak-Komáromban indult izgalmas séta Jókai Mór halálának százhuszadik évfordulóján. A helyi könyvtár égisze alatt működő Szinnyei Könyv Klub (SZIKK) tematikus emléktúrára indult és kiállítást is szervezett ez alkalomból.

Jókai Mórról a Magyarock Dalszínház tagjai is megemlékeztek

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Szabó Csekei Tímea művészettörténész vezetésével az érdeklődők betekintést nyertek nemcsak az író magánéletébe, hanem a Jókai korabeli Komárom hangulatába, valamint a város gazdag kulturális örökségeibe is. A séta vendége a Komáromi Jókai Színház színésze, Fabó Tibor volt, aki a református templomban olvasott fel Jókai műveiből részleteket. Az utolsó megállónál egy Jókai-kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, amely a Nádor utcai fiókkönyvtárban található, és egészen június közepéig megtekinthető a nagyközönség számára is.

Aki lemaradt volna az alkalomról, még bepótolhatja, ugyanis június 11-én újabb séta indul. Regisztrálni a: [email protected] címen lehet.

Dél-Komáromban még a Komáromi Napok ideje alatt emlékeztek az íróra. A Magyarock Dalszínház gálaműsorral készült, amelyet a Jókai liget nagyszínpadán adtak elő a közönségnek.

A Jókai Mór Városi Könyvtár is több programot szervez ebben az esztendőben az évforduló kapcsán. Kedden például Szilassi Andrea ismeretterjesztő előadását hallhatták az érdeklődők. A programot Gál László színesítette irodalmi részletek előadásával.

Az író nevét viseli Komáromban a Jókai Mór Gimnázium, a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Jókai Mozi, a Jókai tér és a Jókai liget is. Észak- és Dél-Komáromban is szobrot állítottak tiszteletére, Észak-Komáromban a színházat nevezték el róla. A Jókai-bableves ugyancsak a nevét őrzi, amely az író kedvenc étele volt. Nemrégiben pedig újabb étek kapta meg a nevét, a Jókai-palacsinta, amelyet Sági Szilárd gasztrokibic és a Komáromi Városmarketing Kft. talált ki. A palacsintával egyébként rekordkísérletre is készülnek. Június 7-én szeretnék beállítani a a leghosszabb palacsintalánc rekordját. A látványosnak ígérkező eseménynek a Szabadság tér ad majd otthont.

Jókai nem akart sírkövet

A civilek.info arról írt, kiderült, mihez ragaszkodott Jókai a végrendeletében. A magyar irodalom nagy alakja ugyanis nem akarta, hogy sírhantja fölött sírkő legyen. Elképzeléséhez annyira ragaszkodott, hogy a végrendeletébe is beleírta. Azt is kérte, hogy fejfája saját háza kapujából készüljön, ami teljesült is. Síremlékét – amely 15 méter átmérőjű, süttői mészkőből készült – 1929. június 2-án adták át, a megvalósulásban nagy szerepe volt gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek, aki felkarolta az ügyet és közbenjárásával elkészülhetett az író méltó nyughelye.