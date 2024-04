Már kedden elkezdődnek a programok a magyar költészet napjához közeledve a Duna-parti városban a Komáromi Kulturális Kft. szervezésében. A közösségi házban csaknem háromszáz ovist vártak, ahol a MintaPinty zenekar lépett fel.

Beteg Iguánát is gyógyítottak a gyerekek a MintaPinty zenekarral

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az együttes több megzenésített verssel is készült. A gyerekek megismerkedtek Mehemeddel, akit ezúttal is felrúgtak a tehenek, valamint meggyógyították Reginát, az iguánát is, aki elrontotta a gyomrát. Később megpróbáltak elutazni Jamaicába is, a kicsik pedig énekelve, táncolva, kiabálva biztatták a zenekart.