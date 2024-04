Asztalokkal telt meg a Mozaik terasza a kellemes tavaszi napon. Győrfi Mónika tulajdonos elmondta, első alkalommal hirdették meg a Kultúrzsibi programot. Családias hangulattal várták az árusok az érdeklődőket, rengeteg érdekes tárgyat hozva magukkal.

Rengeteg könyv közül válogathattak a Kultúrzsibi résztvevői

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az érdeklődők válogathattak régi és újabb könyvek közül, a legkülönbözőbb témában. Voltak természettel kapcsolatos kötetek, mesekönyvek, de még tankönyvek is. Többen társasjátékot, kirakóst árultak, de régi lemezek is bőséggel kerültek az egyik asztalra, akadt, aki érméket kínált. Nem csupán a sikeres üzletkötések miatt volt jó a hangulat, sok régi ismerősnek biztosított találkozási lehetőséget a program, így jó beszélgetésekkel is gazdagodtak a résztvevők a rendezvény végére.