– Érezzük magunkban nemcsak a bátorságot, de a szakmaiságot is, hogy belevágjunk – szögezte le Jakab Jácint., aki arról is beszélt, hogy milyen belépőkkel és programokkal készülnek. – Azokat a hagyományokat, amiket az elmúlt 30 évben a Víz Zene Virág fesztivál képviselt, azt mi is szeretnénk megtartani. Tehát a vízi karnevál, a tűzijáték, a lampionos bemutató, az ingyenes családi programok meg fognak maradni. Erre megvannak a csapatok, megvan a kiszolgáló személyzet. Azt szeretnénk, hogy a magaskultúra irányába menjen el a fesztivál, ahol mindenki megtalálhatja a maga számítását – árulta el az ügyvezető, aki azt is elmondta, hogy napijegyet is lehet majd váltani a rendezvényre.

Új jegyfajták is lesznek

– Gondolkodunk napijegyben, családi bérletben, sőt nagycsaládos kedvezményben is. Még a számítások előttünk vannak, de mindenféleképpen azt szeretnénk, ha mindenki megtalálhatná a maga számára legkedvezményesebb jegyformát. Illetve a fesztivál családosoknak szóló része ingyenes lesz. Oda például a cég támogatásával gyermekprogramokat, magas szintű programokat fogunk szervezni. Gondolkodunk civil falu létrehozásában is és szeretnénk a helyi tehetségeknek helyet biztosítani a bemutatkozásra – tette hozzá Jakab Jácint.

Országos hírű fellépők

A cég azt ígérte, hogy országosan ismert és elismert fellépőket hoz a fesztiválra. Azonban velük még folynak a tárgyalások és a szerződéskötések. Neveket csak akkor akarnak mondani, ha már minden hivatalos formaságon túl vannak.

– Ami már biztos, hogy minden egyes napra van már országos hírű előadónk – ígérte a szervező.