A Cimbora interaktív verses koncerttel készült, amelyen fontos szerepet kapott a közös játék, tánc és az éneklés. A vállalkozó kedvűek szerepelhettek is, többen is elég bátrak voltak ahhoz, hogy verset mondjanak. A kicsik különféle hangszereket is kipróbáltak, és rengeteg ismert gyerekverset is meghallgathattak.

A Cimbora koncertjén a gyerekek hangszereket is kipróbáltak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Szerdán Kálloy Molnár Péter és Farkas Izsák Kis éji zene című műsorát lehetett megtekinteni a Jókai moziban. A színművész és a hegedűművész népdal-átdolgozásokkal, versekkel, zenei burleszkekkel és egyéb különlegességekkel szórakoztatta a nézőket. Kedden a MintaPinty zenekar háromszáz ovisnak adott koncertet a közösségi házban. Az együttes több megzenésített verssel is készült.

Szombaton is folytatódik a költészet napi program a Duna-parti városban. A Monostori Kulturális Egyesület szombaton 15 órától Dózsa György Művelődési Házban rendezi a költészet napi programját. Fellépnek: Endrédiné Zsuzsanna, Egyed László, Gál László, Latinovits-díjas versmondó, Gál Boglárka, Szekeres Tibor, Krúdy-díjas költő és a Koppánymonostori Általános Iskola tanulói.