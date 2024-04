Ciklikus novellafüzérként jellemzi a kötetet Bánki Éva író, irodalomtörténész, aki a könyv ajánlójában kiemeli: Fehér Enikő fantasztikus nyelvi leleménnyel megkomponált, abszurdba hajló, Kafkát, Tart és Krasznahorkait egyszerre idéző elbeszélései lét és nemlét peremén játszódnak, és megrendítő hatást tesznek az olvasóra.

Az analóg ember megérkezett Tatabányára

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Minderről szó volt a József Attila Könyvtárban az Öko-esték keretében szervezett könyvbemutatón, ahol Veér Károly író, újságíró faggatta a fiatal, első kötetes Tatabányáról indult tehetséget.

Fehér Enikő elmondta, hogy nosztalgikus hangulatban van, hiszen eszébe jutott, amikor kisgyermekként, még a könyvtár előző épületébe kísérték szülei, hogy válasszon magának olvasni, lapozgatni valót, s most megilletődve ül első saját kötete mellett a megújult épületben. Fehér Enikő már nyolc éves korában tudta: író és színésznő szeretne lenni.

A kemény fedeles, szemet is gyönyörködtető kötet kapcsolódik az Előretölt Helyőrség Íróakadémiához. Egy ösztöndíjprogram keretében írt sokat ebben az időszakban Enikő, s a megannyi kézirat állt össze. Elhangzott: a novellák mellett verseket is ír.

Enikő „lopott mondatairól”, történeteiről is szólt. Szereti figyelni az embereket, hallgatni, hogy egyes szituációkban miként, hogyan beszélgetnek, szólítják meg egymást, aztán egy-egy kifejezés, mondat megmarad benne, s bekerül később egy írásába.

Ahogyan Fekete Izsák, a kötet főszereplőjének történései is néha valós eseményeken alapulnak. Például, amikor ellopták egy néni fogsorát a kötetben. Enikőnek ezt megelőzően egy fogorvosi váróban mesélte egy néni, hogy eltűnt a fogsora. Nem sokkal később a fiatal író talált egy elveszett műfogsort. A történet összeért, s papírra kívánkozott.

„Meghalni ráér”

Fehér Enikő (Tatabánya, 1997). Az ELTE irodalom- és kultúratudomány mesterszakán végzett. 2014 óta publikál különböző irodalmi lapokban. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza. Az analóg ember az első kötete. „Meghalni ráér.” - olvasható róla a kötetben Fehér Enikőről. Fehér Enikő 2022-ben Krajcsirovits Henrik városi művészeti ösztöndíjban részesült, majd egy évvel később „Épül a város bennem” című kiállítás verseskötetét mutatta be és az író versekhez készített rajzait is megtekinthették az érdeklődők a Tulipános Házban.

Fekete Izsák meghallgatja az embereket. Ahogy Enikő is. Mint mondta: nagyon nehéz Fekete Izsákként hallgatni. A történetekben pedig visszaköszön az író nagyvároshoz fűződő viszonya is. S beszédes nevek: Tüdő, Ritka Ágoston, s képeslapok, amelyek idegen emberek postaládáiban landoltak.

Most újrarendezgeti a verseit, majd ismét prózára készül. A demencia kérdése foglalkoztatja. Mi van akkor, ha cserben hagy a memóriánk? Ezt a kérdést szeretné száz évvel ezelőtti környezetbe ültetni.

A beszélgetés végén Enikő képeslapokkal ajándékozta meg a hallgatóságot bízva abban, hogy hazafelé kedves idézetek landolnak majd idegen postaládákban.