Az biztos, hogy szereti a kihívásokat Nedermann Katalin tanárnő, a Tatai Református Gimnázium színjátszó csoportjának vezetője. Tavaly Shakespeare leghíresebb darabját, a veronai szerelmesek történetét adták elő, idén pedig még nagyobb kihívást választottak maguknak: a magyar történelem talán legfontosabb eseményét vitték színpadra. Az István a Király rockopera hidegrázós dalai töltötték meg a tatai művelődési házat. A refis diákok két alkalommal álltak a közönség elé.

A refis diákok idén az István a Király rockoperát adták elő.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az előadásra a Kemma.hu is kapott meghívót, a darabról készült fantasztikus fotók és videók pedig magukért beszélnek. István megkoronázása után a közönség a gyerekekkel közösen énekelte el a Himnuszt, majd vastapssal jutalmazták a bemutatót.

A refisek ismét nagyot alkottak

Nedermann Katalin a Kemma.hu kérdésére az előadás után elárulta, hogy már régóta szerette volna a darabot színpadra vinni. Kollégáival egyeztetve végül augusztusban úgy döntöttek, hogy idén belevágnak. A szereplők kiválasztásában ezúttal kulcsszerepe volt Györkéné Gulyás Orsolya énektanárnak. A táncosok koreográfiáját idén is Hullámné Csapó Éva munkája dicsérte, a díszlet és a jelmezek pedig Aladzsits Szilvia rajztanár tervei alapján valósultak meg. De természetesen mindenben kikérték a darabban szereplő diákok véleményét is.

Az Istvánt játszó kilencedikes fiú igazi meglepetés volt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A próbákat szeptemberben kezdtük hetente egy alkalommal, péntek délután. Természetesen ahogy közeledett az előadás időpontja egyre sűrűsödtek a próbák. Az utolsó héten pedig estébe nyúlóan gyakoroltunk – magyarázta a tanárnő, aki jelenleg otthon van GYED-en és csak a darab miatt tért vissza az iskolába. Így kisbabája is végig jelen volt a próbákon, ezzel kiérdemelve, hogy legfiatalabb szereplőként, alig 9 hónaposan ő is szerepeljen a darabban. De a táncosok között feltűnt többi tanárnők gyermekei is. A legnagyobb meglepetés azonban az Istvánt játszó fiú volt. A kilencedikes Gergő fiatal korához képest is kifogástalanul játszotta a szerepét. A színpadon egyedül állva, és énekelve is meg tudta tölteni élettel az egész színpadot.