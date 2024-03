Szerelmek

Vásáry Tamás szerelmeiről is mesélt a közönségnek. Mély érzések fűzték Házy Erzsébet operaénekesnőhöz, színésznőhöz. A zongoraművész elmesélte, hogy húszéves volt, mikor elutazhatott a Bukaresti Világifjúsági Találkozóra: a válogatóversenyeken tudta, hogy mindenképpen be kell kerülnie a döntőbe, hiszen csak így teljesülhetett az álma, hogy Házy Erzsébettel közösen utazhasson a román fővárosba. Elmondása szerint a régi vigadónál rakták ki a plakátokat, amelyeken feltüntették, kik vehetnek részt a világtalálkozón. Rendszeresen járt oda, mígnem meglátta a saját nevét is a listán. Elmondása szerint a vonat még el sem hagyta az állomást és már a karjaiban volt a gyönyörű művésznő, akinek megkérte a kezét, de végül nem házasodtak össze. Egyébként a világhírű zongoraművész arra is kitért, hogy első felesége Kutasi Kovács Lajos író lánya, Ildikó volt, akivel 28 évig éltek együtt, második felesége Tunyogi Henriett balettművész volt. Elmondása szerint egy házasság akkor működik jól, ha a felek ugyanabban hisznek.