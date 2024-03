Torkukszakadtából énekeltek a gyerekek, táncoltak és ugráltak a színpad előtt a kocsi faluházban. Ugyanis a településre látogatott Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum. A koncerten a gyerekek megismerkedhettek a korszakok legnagyobb és legjelentősebb külföldi és magyar előadóival is. Sok kisiskolás hangosan énekelte a zenekarral együtt a dalokat.

A koncert fergeteges hangulatban telt a kocsi faluházban

Forrás: Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum

Az esemény szervezője, Bordás József elmondta, hogy a dalok többségét már a gyerekek is hallották. A koncerten pedig azt is megtudhatták, hogyan formálták, alakították ezek a dalok és előadok a könnyűzene világát. A koncert után pedig egy hangszersimogatón ismerkedhettek meg és próbálhatták ki a gyerekek a különböző hangszereket. A koncert sikere pedig borítékolható, bármerre is járnak az országba. Az idei tanévben több mint 40 helyszínre fognak ellátogatni, de Komárom-Esztergom vármegyében ezúttal csak Kocs szerepelt a turnéjukban.

A koncert segítségével ismerkednek meg a gyerekek könnyűzene történelmével

Egyébként a Házhoz megy Zenede könnyűzenei előadássorozat 2012-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 20. század könnyűzenéjének fejlődését mutassa be a blues, swing, beat,rock, pop zenei stílusok érintésével.

A zenekarnak turné minden állomásán hatalmas sikere van

Bordás Józsefnek a zenei misszió vezetőjének célja- a felnövekvő generáció számára ablakot nyitni a zene sokszínűségére és ösztönözni a gyerekeket a hangszeren való tanulásra. A 2023 szeptemberében indult PKÜ-Kárpát-medence turnén 18128 gyermek vett részt az előadásokon. A Házhoz megy a Zenede elmúlt 12 évében pedig több mint 218 ezer általános és középiskolában tanuló gyermek vett részt a könnyűzenei interaktív előadásokon.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, a Petőfi Kulturális Ügynökség lebonyolításában valósulhat meg.