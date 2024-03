Győri-Nádai Réka és Győri Zoltán Mit játszunk? – Inspiráció és tudás a modern társasjátékok birodalmából című könyve a hasonló című, 2017-ben indult youtube-os csatorna egyfajta írott változata, összegzése. A szerzőpáros arra törekedett a kötetben, hogy a videómegosztón ez alatt a 7 év alatt kitárgyalt, bemutatott, kielemzett társasjátékok közül a legizgalmasabbakat, legérdekesebbeket és leginkább figyelemre méltóbbakat mutassák be. A könyvben ezen túl egyebek mellett a következő szempontok szerint írnak a társasokról: megosztó játékok, számítógépes játékokkal rivalizáló társasjátékok, tévhitek a társasjátékokról.

A szerzők a játékszabályok lélektanáról, a társasjátékok etikettjéről, a munka és a játék ellenpontjairól, a vállalkozóknak szánt játékokról, a társasjáték divatőrületről is külön fejezetek szólnak. A kötet talán legérdekesebb része, amikor Győri-Nádai Réka és Győri Zoltán – talán utalva az esetleges társasjáték függőségre utalva – a párkapcsolat kontra játék témáról, illetve arról fogalmaznak meg gondolatokat, hogy jó nevelési taktika, hogy hagyjuk nyerni a gyereket a társasjátékban. Aki pedig még mindig nem érti, hogy mi a veleje, értelme egy ilyen könyvnek, annak álljon itt a két szerzőről pár adat. Győri Zoltán 2012-től foglalkozik társasjátékokkal, de eleve társasjáték-tervező és nem mellesleg vlogger is, továbbá csapatépítő programokban is részt vesz, valamint előadó és improvizációs színészként is dolgozik, de saját játékos módszertanának oktatója is. Győri-Nádai Réka, a Mitjatsszunkblog.hu social media menedzsere, játékmester, motivációs tréner önismereti előadó és számos rendezvényen vállalt már háziasszonyi szerepet. Emellett a Mit játszunk? vlog kommunikációs, sajtómenedzsere. Egyszóval, aki rájuk bízza magát társasjáték témában, az bizonyára nem téved el ezután ezen a területen, de valószínűleg egyéb tudás birtokába is jut.