Halász Máté négyéves korában, 1998 nyarán a 24 Órának és a Jókai mozinak köszönhetően találkozott Reviczky Gáborral. Máté egy reklámfilmben látta meg a tatabányai születésű művészt, akiért valósággal rajongott.

Reviczky Gábor 1998-ban találkozott Mátéval

Forrás: 24 Óra

Lapunkban így írtunk az 1998-as találkozóról:

„Halász Máté négyéves szőnyi kisfiú nem mindennapos szimpátiát mutat a tatabányai származású színművész, Reviczky Gábor iránt. A komáromi Jókai Filmszínház és a 24 Óra megszervezte az ifjú rajongó és a színész "randevúját" a helyi moziban.

Halász Tiborné, Marika, a kisfiú édesanyja a találkozáskor Reviczky Gábornak elmondta: Máté csaknem másfél évvel ezelőtt egy reklámfilmben fedezte fel a színművészt, aki József néven egy bank szolgáltatását hirdette. Azóta minden este be kell kapcsolni a televíziót, s ha „József" nem bukkan fel, addig nem lehet ágyba parancsolni a kicsit. A leleményes szülők hamar rájöttek arra, hogy a filmet videóra kell rögzíteni, s ha nincs ez a reklám, akkor azt játsszák le. Máté azóta bankos szeretne lenni, mert „Józsefnek" sok pénze van.

Persze, nem csak a reklám jelent a család számára mindennap eseményt. Máté csak akkor hajlandó megengedni édesanyjának azt, hogy levágja a körmét, ha arról "Józsefnek" beszámolnak. Amikor Komáromban járnak, s a kisfiú megpillantja azt az óriásposztert, amiről Reviczky Gábor tekint le, mindig kidugja a kezét az autóból, integet felé, s megmutatja, hogy már nem hosszú a körme. Természetesen a haját is csak így engedi levágni, s előfordult az is, hogy csak "József" kedvéért volt hajlandó megenni az ebédet. Mindezek után édesanyjának el kell játszania azt, hogy a művészt felhívja telefonon, és elmondja neki: Máté mindent megcsinált, amit kértek tőle.

Szintén mindennap el kell sétálni vele a Szőny-Déli vasút felé, s ott várják a vonatot, hátha leszáll róla a művész. Ilyenkor a szülők azzal vigasztalják, hogy most éppen a pesti, tatabányai, tatai gyerekeket látogatja meg. Bárhová is indulnak, „József” poszterét is vinniük kell magukkal, s a világ kincséért sem engedné ki a kezéből. Ezzel fekszik, ezzel/ébred.

Egy szó, mint száz: Reviczky Gábor „beköltözött” a Halász családhoz. Mint Marika mondotta, sokat köszönhetnek a művésznek, hiszen korábban nagyon nehezen érte el azt, hogy fia mindent megtegyen az első szóra. Amióta „József” létezik a gyermek számára, azóta minden sokkal gördülékenyebb odahaza.

A Jókai mozi és a 24 Óra által szervezett találkozó előtt Máté nem tudta, hogy kit üdvözölhet személyesen. Először megpuszilta Reviczky Gábort, s ajándékot adott át neki, majd hirtelen kirohant a szobából. Nagy nehézségek árán sikerült visszacsábítani. Ekkor átölelte a művészt. A szülők elmondása szerint ez a szeretet legnagyobb jele nála.

– Ehhez hasonló rajongást még nem tapasztaltam – mondta Reviczky Gábor. – A kisgyerekek elsősorban mesében szereplő állatokat választanak maguknak kedvencnek. Az én kisfiam sem alszik el addig, amíg nem mesélek neki a Dzsungel könyvéből vagy a Micimackóból. Meglepő, hogy Máté rajongása egy élő személyhez kapcsolódik. Az pedig igen megtisztelő, hogy épp hozzám ragaszkodik.”

Reviczky Gábort azóta is a tiszteli a szakácsként dolgozó Máté

Máté azóta felnőtt, szakácsként dolgozik, de azóta is nagy tisztelője Reviczkynek. Megkerestük a családot, megtudtuk tőlük, az erről szóló újságcikket és fotót bekereteztették, és a legutóbbi festésig Máté szobájának legfőbb éke volt.

Az akkori (méretben) legkisebb rajongóból mára már minden szempontból a legnagyobb, mintegy 2 méteres rajongó lett. Az imádat pedig folyamatosan tart, csaknem 30 éve. Máté nagyon aggódott, amikor megtudta, hogy Reviczky súlyos beteg, de bízik a gyógyulásában.

– Mikor egy-egy riportot látott Máté a televízióban a művész úrral, nem győzte mondogatni nekünk, hogy már milyen jól néz ki, már mennyivel egészségesebbnek, erősebbnek látszik – mondta el portálunknak Máté édesanyja. – Imádja a humorát, a mosolyát is, amit például a múlt heti Magyarország, szeretlek! című műsorban is megcsillogtatott. Ekkor figyeltünk fel arra mi is, hogy ma van a művész úr születésnapja.