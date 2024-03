A történelmi kalandfilm, amelyet néhány napja Tatán is telt ház előtt mutattak be, most a Jókai Moziba vonzott tömegeket. A Petőfi-film a komáromiak szívének több okból is kedves lehet. Egyrészt 2022 nyarán itt, a Monostori erőd falai között is forgattak hozzá jeleneteket, másrészt az egyik márciusi ifjú, Jókai Mór révén is kötődik a történelmi kalandfilm a városhoz, hiszen a híres író itt látta meg a napvilágot. Őt a filmben egyébként Koltai-Nagy Balázs kelti életre.

Lóth Balázs és Rákay Philip a Petőfi-film komáromi közönségtalálkozóján

Forrás: Rákay Philip/Facebook

Komáromba Rákay Philip mellett Lóth Balázs, a film rendezője is ellátogatott. Előbbi a közösségi oldalán arról számolt be, hogy telt ház fogadta őket, és azt is felidézte, hogy a film fontos jeleneteit forgatták a városban, a közönségtalálkozós este pedig felejthetetlen volt.

A filmforgatás 2022 nyarán zajlott egyébként. Mint arról akkor beszámoltunk, az erődben Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is meglátogatta a stábot, és Rákay Philippel lesett be a kulisszák mögé. Nem ez volt az egyetlen magyar film, amiben felfedezhetjük Komárom ikonikus erődítményét. A Hadik című huszármoziban is feltűnik az erőd.

A már több mint százezer nézőt a mozikba vonzó Most vagy soha! betétdalához, a Gólyamadárhoz videóklip is készült: